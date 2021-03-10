В Шанхае более 30 человек обвиняются в подделке сумок Louis Vuitton на $15 млн

ШАНХАЙ, 10 марта. /ТАСС/. Более 30 человек проходят в Шанхае по делу об организации изготовления и продажи поддельных сумок Louis Vuitton на общую сумму порядка 100 млн юаней (около $15 млн). Об этом пишет в среду местная газета Shanghai Daily.

Соответствующий иск находящимся под стражей подозреваемым уже предъявлен прокуратурой городского района Цинпу. Расследование данного дела началось полицией еще в 2019 году после того, как поступила информация о случаях продажи поддельных сумок этого дорогого бренда через мессенджер WeChat.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники для того, чтобы убедить покупателей в подлинности своей продукции использовали микрочипы в сумках. При сканировании маркировки на товаре с помощью смартфона покупатель попадал на официальный сайт Louis Vuitton с информацией о приобретаемой сумке. В Louis Vuitton, пишет издание, заявили, что подобные технологии не применяют.

При обысках по данному делу у задержанных из южной китайской провинции Гуандун было изъято 30 оригинальных сумок Louis Vuitton, которые использовались в качестве образцов, и свыше 300 подделок.