В Орловской области три человека погибли в ДТП

ТАСС, 10 марта. Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло ночью в среду с двумя легковыми автомобилями и одним грузовиком на 427-м км автодороги М-2 "Крым" в Кромском районе в Орловской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Участники ДТП - три транспортных средства: Hyundai Solaris, грузовик Isuzu и Ford Focus. Грузовик Isuzu и Solaris ехали со стороны города Орла, Solaris обгонял грузовик, выехал на встречную полосу, а [водитель] Ford [выехал] на их встречную полосу. Solaris успел вернуться на свою полосу, а Ford не успел... В результате ДТП погибли три человека", - сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что в грузовике никто не пострадал, а в легковых автомобилях погибли трое. "На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД", - добавили в пресс-службе.

По данным МЧС, сообщение о ДТП поступило в 00:15.