Источник: обыски прошли в офисах ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"

ВЛАДИВОСТОК, 10 марта. /ТАСС/. Следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Приморскому краю провели обыски в офисах ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" в рамках расследования дела о незаконном экспорте стратегических товаров на 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных структурах региона.

"Обыски прошли в офисных помещениях ОАО " Владивостокский морской рыбный порт", а также у его учредителя и подконтрольных ему компаний. Следственные действия связаны с делом о незаконном экспорте стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства.

Владивостокский морской рыбный порт располагается на южном берегу бухты Золотой Рог, протяженность его десяти причалов составляет 2020 м с глубинами от 9,75 до 11,5 м. По данным официального сайте предприятия, ежегодно порт обрабатывает более 40 тыс. вагонов груза. В порту работают 1,2 тыс. человек.