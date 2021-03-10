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В ДТП в Благовещенске пострадали четыре человека

Троих пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 10 марта. ДТП с участием трех автомобилей произошло в среду в Благовещенске, травмы получили четыре человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

"Сегодня в 10:55 (04:55 мск) в Благовещенске на улице Амурской произошло столкновение автомобиля Toyota Cresta и Toyota Hiace, в результате Toyota Cresta откинуло на третью машину, Toyota Corolla. Четыре человека пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии травмы получили водители всех автомобилей и пассажир Toyota Cresta. Три человека были госпитализированы.

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