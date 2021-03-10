Причиной пожара на Кубани, где погибли двое детей, стало неосторожное обращение с огнем

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в квартире в Тбилисском районе на Кубани, где погибли женщина и двое детей, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем во время курения одним из взрослых членов семьи", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что семья как неблагополучная на учетах не состояла. В ведомстве добавили ТАСС, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

По данным ГУ МЧС России по региону, пожар возник 9 марта в квартире на втором этаже многоквартирного дома, горели вещи и мебель. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что в результате пожара погибли женщина и двое ее детей 2012 и 2019 годов рождения, в больницу с ожогами различной степени тяжести был доставлен 26-летней мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.