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В результате нападения на банк в Петербурге украдено более 2,5 млн рублей

Мужчину, который похитил деньги, сейчас ищет полиция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения на отделение банка на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге, ущерб превысил 2,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Ущерб - 2 млн 588 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Разбойное нападение на офис банка на Индустриальном проспекте в Петербурге было совершено во вторник. В ведомстве уточнили, что злоумышленник угрожал кассиру предметом, похожим на гранату. Мужчина забрал деньги и скрылся, его разыскивает полиция. В результате инцидента никто не пострадал.

Название банка, офис которого подвергся нападению, в ведомстве не уточнили.

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