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Губернатор Гавайев ввел в штате режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей

Ранее власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких округов

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в среду в штате Гавайи из-за проливных дождей и наводнений. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил губернатор штата Дэвид Айдж.

"Только что подписал документ о введении режима ЧС в штате Гавайи. Проливные дожди и наводнение нанесли значительный ущерб частной и государственной собственности на островах", - говорится в публикации. Эта мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких округов. Острова готовятся к очередному удару стихии, который ожидается, по мнению метеорологов, в пятницу.

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