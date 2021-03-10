В Амурской области мужчину подозревают в убийстве 1,5-месячного ребенка

ТАСС, 10 марта. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего жителя поселка Магдагачи, который подозревается в убийстве 1,5-месячного ребенка. Мужчина задержан, сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 6 марта 2021 года подозреваемый в квартире дома, где он проживал со своей сожительницей и двумя ее малолетними детьми, нанес 1,5-месячному ребенку телесные повреждения. После этого он отнес мальчика в кровать, где на следующее утро обнаружил его мертвым", - говорится в сообщении. Мать в это время находилась со старшим ребенком в гостях.

Подозреваемый задержан и допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения. Информацию о произошедшем в семье также направили в соцслужбы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").