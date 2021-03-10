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Против главы Минздрава Республики Алтай возбудили дела о взятках на 4,6 млн рублей

По предварительным данным, Сергей Коваленко и его помощник неоднократно получали незаконное вознаграждение от руководства трех коммерческих организаций

ТАСС, 10 марта. Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко стал фигурантом нескольких уголовных дел о взятках на общую сумму 4,6 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено несколько уголовных дел в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По предварительным данным, Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки на общую сумму порядка 4,6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

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