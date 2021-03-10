В Москве девочка попала в больницу после избиения двумя сверстниками

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сверстники из параллельного класса избили 13-летнюю девочку в центре Москвы, она госпитализирована с травмами головы и ушибами, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне в больницу обратилась 13-летняя девочка, которая рассказала, что ее избили мальчики из параллельного класса. Врачи диагностировали у нее травму головы и ушибы", - рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, инцидент произошел в Пресненском районе столицы, правоохранительные органы начали проверку.