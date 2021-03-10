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На Ставрополье возбудили дело из-за гибели рабочего при обрушении стены санатория

По версии следствия, реставрационные работы проводились с нарушением правил безопасности

ПЯТИГОРСК, 10 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего при ведении работ по реконструкции здания санатория в Кисловодске. Об этом сообщили журналистам в среду в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Следственный отдел по городу Кисловодску следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, реконструкция здания проводилась с нарушениями требований безопасности. В частности, рабочих допустили к выполнению строительных работ без оформления трудовых отношений и проведения необходимого инструктажа. Кроме того, людей не обеспечили специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

"В результате 6 марта произошло обрушение фасада здания. Один из рабочих получил травмы и скончался на месте происшествия", - сказано в пресс-релизе.

Как сообщил ранее губернатор края Владимир Владимиров, построенное в 1930-х годах здание санатория является объектом культурного наследия. "Из-за технического состояния оно не используется уже много лет. В начале этого года здесь были начаты реставрационные работы. В отношении инвестора, в ведении которого находится объект, начаты контрольно-надзорные мероприятия со стороны краевых структур", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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