Пятерых жителей Нижегородской области заподозрили в незаконной банковской деятельности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские Нижегородской области задержали пять человек по подозрению в получении крупного дохода в результате незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками главка задержано пятеро жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет. Троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим выдано обязательство о явке. В ходе предварительного следствия установлено, что ими физическим и юридическим лицам оказывались услуги по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские при содействии СОБРа Росгвардии провели обыски по 20 адресам в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

"Для осуществления незаконной банковской деятельности указанной группой лиц использовались счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. За время осуществления противоправной деятельности организаторы извлекли незаконный доход свыше 23 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Контроль за поступлением и списанием денег со счетов осуществлялся с помощью систем удаленного доступа в офисе, расположенном в Дзержинске. По подсчетам сотрудников МВД, через счета прошло не менее 250 млн рублей. После чего средства передавались клиентам за минусом комиссионного вознаграждения.

Если вина будет доказана, задержанным грозит до семи лет лишения свободы, добавили в МВД.