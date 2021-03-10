МВД сочло обоснованным применение полицией силы на акциях в поддержку Навального в Москве

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московские полицейские обоснованно применяли силу и спецсредства к участникам акций в поддержку Алексея Навального, заявил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

"23, 31 [января] и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений. В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве", - сказал Баранов, отвечая на вопрос депутата от фракции КПРФ Евгения Ступина.

По данным депутата, 23 января сотрудники полиции избили 20-летнего молодого человека около станции метро "Цветной бульвар", из отдела полиции он был госпитализирован с травмами головы, плеча и колена. По его словам, полицейские избивали, угрожали применить электрошокер и душили пакетом задержанных, отказавшихся сообщить пароли от своих телефонов. Начальник ГУ МВД ответил на это, что не понимает, о каких пыточных условиях, в которых держали задержанных, идет речь.

МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.

Применение силы к журналистам "Новой газеты"

Проверка не выявила травм у журналистов "Новой газеты", к которым полиция применила силу в ходе незаконных акций, добавил глава ГУ МВД Москвы. "Что касается журналистов "Новой газеты", насколько мне известно, нами проводилась проверка. Ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было", - сказал Баранов.

По его словам, материалы проверки были направлены в столичный главк СК, где по ним будет вынесено решение. "С моей точки зрения и по результатам проведенных проверок, нарушения законодательства московскими полицейскими при проведении специальных мероприятий по задержанию граждан на несанкционированных акциях допущено не было", - отметил глава ГУ МВД.

Как отметил депутат, по данным профсоюза журналистов, в ходе акций полицейские задержали порядка 40 журналистов, несмотря на наличие желтых жилетов с надписью "Пресса", пресс-карт и редакционных заданий. В частности, по его словам, от действий полицейских пострадала журналистка "Новой газеты" Елизавета Кирпанова, а другой корреспондентке издания Виктории Одиссоновой разбили объектив. При этом депутат подчеркнул, что в письменном ответе Баранова было указано, что "инциденты с аккредитованными журналистами были урегулированы на местах".

Преступления в отношении полицейских

На незаконных акциях в Москве было совершено 11 преступлений в отношении полицейских, также сообщил глава ГУ МВД.

"23, 31 января и 2 февраля только в отношении сотрудников полиции было совершено 11 преступлений и пять в отношении простых граждан, которые имели противоположную точку зрения", - сказал Баранов, отвечая на вопросы депутатов Московской городской думы.