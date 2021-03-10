Силовики проводят обыски в Петербурге по делу о банкротстве ТД "Интерторг"

ТАСС, 10 марта. Сотрудники силовых структур в среду проводят в офисах в Санкт-Петербурге обыски по уголовному делу о мошенничестве, которое возбудили после банкротства торгового дома "Интерторг" и закрытия сети продуктовых магазинов в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Обыски связаны с банкротством "Интерторга", с делом о мошенничестве", - сказал источник. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

По оценке управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу, в 2018 году ТД "Интерторг" занимал 10,3% городского продовольственного рынка. В конце 2019 года "Интерторг" начал массовое закрытие магазинов в Петербурге и регионах Северо-Западного федерального округа. После этого иски о признании торгового дома банкротом заявили множество юридических лиц, а Сбербанк предъявил ответчику требования более чем на 8 млрд рублей.

В начале 2020 года арбитраж Петербурга признал торговый дом банкротом. В ноябре прошлого года источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что совладелец "Интерторга" Мушвиг Абдуллаев объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).