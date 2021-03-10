В РФ в 2020 году после проверок прокуратуры возбудили 60 дел о выводе активов из банков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Проверки прокуратуры в 2020 году привели к возбуждению 60 уголовных дел по фактам незаконного вывода активов из банков. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре России.

"Генпрокуратурой России на регулярной основе осуществляется обмен сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов. По каждому такому сообщению организованы прокурорские проверки", - отметили в надзорном ведомстве.

"В рамках проверочных мероприятий вскрыты факты заключения руководством ряда банковских учреждений заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг, реализации ликвидного имущества по заниженным ценам, незаконного вывода активов из кредитных организаций. По результатам прокурорских проверок возбуждены 60 уголовных дел", - сообщили в Генпрокуратуре. Так, по фактам хищения средств банков, в том числе с использованием технических компаний и схем вывода финансов через офшоры, возбуждены и расследуются уголовные дела в Ивановской области, Москве и других регионах. В Генпрокуратуре России подчеркнули, что работа по возврату активов кредитных организаций, выведенных в результате совершения их работниками противоправных действий, находится на особом контроле.

Всего в минувшем году прокуроры выявили свыше 5 тыс. нарушений законодательства о кредитно-банковской деятельности, внесли для их устранения 1,1 тыс. представлений, по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено около 1,4 тыс. лиц.

В числе нарушений в Генпрокуратуре назвали также факты необоснованного списания со счетов должников средств детских пособий, пенсий и так далее, на которые не может обращаться взыскание приставов, нарушения прав граждан на получение господдержки в период пандемии (например, рассмотрение заявок о предоставлении отсрочки на выплату выданного кредита и процентов по нему, такие нарушения выявлялись в Нижегородской области, Республике Алтай, Забайкальском и Пермском краях, Владимирской области и других регионах). Также прокуроры выявляли нарушениях деятельности микрофинансовых организаций, предоставляющих потребительские кредиты. Факты нелегального кредитования граждан пресечены в Краснодарском, Приморском краях, Вологодской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской, Оренбургской областях и других субъектах РФ. Также выявлялись нарушения со стороны коллекторов и иных частных организаций, занимающихся сбором просроченной задолженности. Приняты меры по предотвращению неправомерных действий, в том числе мошенничества в отношении граждан.