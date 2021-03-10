Арестованным по делу о жестоком убийстве лосихи под Тверью предъявили обвинение

ТАСС, 10 марта. Троим арестованным в рамках расследования дела о незаконной охоте и жестоком убийстве лосихи в лесу на границе Тверской и Вологодской областей предъявили обвинение. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Им предъявлено обвинение в совершении незаконной охоты и жестоком обращении с животным (ч. 2 ст. 258, п. "а" ч. 2 ст. 245 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В период с 23 по 27 февраля трое мужчин (жители Тверской и Ярославской областей) охотились на лосей в окрестностях деревни Раменье. На снегоходах они загнали лосиху, а затем задушили ее. При этом у мужчин не было разрешения на добычу дикого животного и путевки в закрепленные охотничьи угодья.