Суд перенес рассмотрение дела Соболь о проникновении в квартиру пенсионерки

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мировой суд перенес рассмотрение уголовного дела активистки ФБК Любови Соболь о проникновении в квартиру пенсионерки из-за технической ошибки в постановлении о назначении заседания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с тем, что прокурор 9 марта подал апелляционное представление на постановление суда о назначении судебного разбирательства, суд откладывает судебное разбирательство до решения апелляционной инстанции", - сказала судья. Адвокат Соболь Владимир Воронин рассказал, что в документе суд допустил ошибку, указав, что Соболь судят по ч. 1, а не по ч. 2 ст. 139 УК РФ. "Думаю, эта ошибка будет устранена максимально быстро и на следующей неделе заседание снова назначат", - сказал он.

В пресс-службе Перовского суда ТАСС пояснили, что рассмотрение апелляционного представления "будет проходить в Перовском районном суде в 10:00 мск 23 марта".

Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия"). Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудачных попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись "брошенной женой" и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, "с которым ей не позволяют общаться". Когда хозяйка квартиры открыла дверь, она оттолкнула ее и, применяя физическую силу к женщине, ворвалась в квартиру. Она обошла в ней все помещения, снимая свои действия на телефон.

Адвокат Владимир Воронин отказывается комментировать подробности дела в отношении подзащитной, ссылаясь на подписку о неразглашении.

В настоящее время Соболь находится под домашним арестом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной акции 23 января в Москве.