В Москве задержан мошенник, "помогавший" женщинам решать проблемы под видом чиновника

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве мошенника, который под видом высокопоставленного чиновника знакомился в соцсетях с женщинами и обещал за денежное вознаграждение помочь в решении различных вопросов, якобы используя свои обширные знакомства. Общий материальный ущерб от его действий составил 1 млн рублей, сообщил ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчина знакомился с женщинами в соцсетях и представлялся чиновником с обширными связями в правительстве Москвы. В подтверждение он даже присылал поддельные фотографии с известными людьми. "Войдя в доверие, подозреваемый обещал своим новым знакомым оказать содействие в решении различных вопросов. От каждой из женщин злоумышленник получил от 16 тыс. до 700 тыс. рублей. Однако взятые на себя обязательства не выполнил. По предварительным данным, общий материальный ущерб превысил 1 млн рублей", - сказала Волк.

По ее словам, мужчина был готов оказать широкий спектр услуг: от помощи в покупке квартиры ниже рыночной стоимости, аренды офиса до продвижения страниц в соцсетях. Злоумышленник ранее уже был неоднократно судим. В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он заключен под стражу.