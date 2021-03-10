В Петербурге задержали бывшего совладельца торговой сети Spar

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Бывший совладелец ООО "ТД "Интерторг", в которое входят торговые сети Spar и "Народная семья", Аллахверди Абдулаев задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Абдулаев задержан по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденном следственным департаментом МВД", - сказал собеседник агентства. Других подробностей источник не привел, отметив, что следственные действия в настоящее время продолжаются.

В то же время РБК сообщает, что представители ООО "ТД "Интерторг" подозреваются в хищении 8 млрд рублей в Северо-Западном банке ПАО "Сбербанк", которому они предоставили отчетные документы за период с 2015 по 2018 год с недостоверной информацией о доходах и финансовом состоянии организации. Вместе с Абдулаевым, по данным РБК, задержаны еще два топ-менеджера компании.