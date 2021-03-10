Осужденная за шпионаж бывшая топ-менеджер "Интер РАО" информировала спецслужбы стран НАТО

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Осужденная за шпионаж бывшая топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан предоставляла секретную информацию разведке Молдавии, которая передавала ее спецслужбам НАТО. Это сказано в тексте приговора, с которым ознакомился ТАСС.

"Судом были исследованы сообщения СВР России и ФСБ России, составленные по результатам проведенных мероприятий, из которых следует, что Цуркан К. В., представляющая интерес в силу своей профессиональной деятельности в области энергетики, под псевдонимом Карла была привлечена на материальной основе к конфиденциальному сотрудничеству с Службой информационной безопасности Молдавии, контакты с представителями которой поддерживала посредством личных встреч и негласных каналов связи, передавая информацию разведывательного характера, на основе которой эта спецслужба, высоко оценивая ее и ссылаясь на нее как на очень важный источник информации, информировала подразделение сил НАТО и других иностранных спецслужб", - сказано в документе, который опубликовало правозащитное объединение "Команда 29". Ее адвокаты осуществляли защиту Цуркан в ходе процесса.

Там также сказано, что в результате проведенных сотрудниками ФСБ России мероприятий были получены копии пяти листов из личного дела агента Карлы, представляющие собой анкету, составленную полковником А. Попеску, датированную 18 августа 2004 года и содержащую фотографию Цуркан К. B. и ее полные установочные данные с указанием фамилии, имени и отчества, даты и места рождения, национальности и гражданства, места проживания, образования и места работы. "Не позднее 21 апреля 2015 года в ходе рабочей встречи в Министерстве энергетики РФ (далее - Минэнерго России) по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, Цуркан К. В. получила от заместителя министра энергетики РФ Кравченко В. М. сведения по вопросам внешней политики РФ в части, касающейся поставки электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины", - отмечается в тесте приговора.

Как отмечается в приговоре, показания в суде в качестве свидетеля дал генеральный директор ПАО "Интер РАО Борис Ковальчук. Он сообщил суду, что "с 2009 года знаком с Цуркан К. В., зарекомендовавшей себя уникальным специалистом в области зарубежных поставок электроэнергии, в связи с чем в 2012 году она была назначена на должность члена правления - руководителя блока трейдинга компании". "По роду ее деятельности возникало большое число конфликтных ситуаций, обусловленных спецификой переговоров в этой сфере с представителями иностранных государств и организаций, на которых обсуждались вопросы ограниченного доступа, при этом самой Цуркан допуск к работе с составляющими государственную тайну сведениями не оформлялся", - отмечается в приговоре. Также там указывается, что Цуркан была гражданкой Молдавии в период своей работы в правлении компании "Интер РАО".

Приговор

Мосгорсуд 29 декабря приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор. Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.