ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. ФСБ России задержала подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы, у него изъяли охотничье ружье и инструкции по изготовлению взрывного устройства. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД России в Пензенской области предотвращен террористический акт в образовательном учреждении. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России", - сообщили в ЦОС. У него изъяты охотничье ружье и порох, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили, что задержанный - 16-летний подросток, который планировал устроить теракт в школе в апреле этого года. "Испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе, - отметили в СК. - С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья".

На видеозаписи допроса, распространенной ФСБ, школьник признается, что готовил атаку. "В апреле 2021 года я планировал совершить убийство с ружьем своих одноклассников и тех, кто помешает мне", - сказал он.

В СК сообщили, что следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде ареста, но cуд отправил его под домашний арест. Это решение будет обжаловано, добавили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила, что в школе у подростка не было конфликтов и он не стоял на внутришкольном учете.

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