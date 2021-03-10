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Полиция закрыла в Москве 360 заведений, нарушавших ограничения по коронавирусу

В ходе специальных мероприятий также из незаконной продажи были изъяты почти 9 млн масок и 16 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Московская полиция в прошлом году закрыла более 360 кафе, кальянных и магазинов, которые работали, нарушая ограничения по коронавирусу. Такая информация размещена в видеоролике, показанном ГУ МВД по Москве в Московской городской думе перед выступлением начальника главка Олега Баранова.

"Сотрудники сыграли важную роль в соблюдении эпидемиологического режима в столице. Ими было обнаружено и закрыто более 360 действовавших вопреки запрету кафе и кальянных, табачных киосков и магазинов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе специальных мероприятий также из незаконной продажи были изъяты почти 9 млн масок и 16 тыс. тестов на коронавирус.

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