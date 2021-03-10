Суд в Москве вынес первый приговор по делу о насилии над полицейским на акции 23 января

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил к одному году колонии условно Александра Мучаева, обвиняемого в наезде на автомобиле на полицейского 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Александра Мучаева виновным по части 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно", - сказала пресс-секретарь.

Свою вину подсудимый полностью признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Это первый приговор по делу о нападении на полицейских на незаконной акции 23 января.

В ходе следствия Мучаев находился не в СИЗО: по решению суда ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мучаев - автор Telegram-канала о музыке "По фактам", его статьи также публиковали Esquire и "Нож". Как ранее сообщал ТАСС источник, близкий к следствию, Мучаев был за рулем автомобиля, в котором находились две участницы группы Pussy Riot Мария Алехина и Людмила Штейн. Когда полицейские попытались задержать девушек, машина начала движение и бампером задела одного из них.

В Москве после несогласованного митинга 23 января были возбуждены несколько уголовных дел по факту применения насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек.