СК возбудил новые дела против подростков из Канска, ранее подозреваемых в терроризме

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил новые уголовные дела в отношении трех подростков из Канска, ранее подозреваемых в участии в террористическом сообществе. Об этом в среду сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее по материалам ФСБ в отношении трех 15-летних подростков были возбуждены уголовные дела по факту прохождения обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участия в террористическом сообществе (ч. 2. ст. 205.4 УК РФ). Однако позднее дело об участии в террористическом сообществе было прекращено из-за непричастности подростков к этому деянию.

"В ходе следствия выявлены новые эпизоды преступной деятельности подростков. 9 марта 2021 года в отношении них возбуждены уголовные дела [по эпизодам деятельности] <…> предусмотренных ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - сообщил представитель ведомства.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020-го подростки самостоятельно обучались изготовлению взрывчатых веществ и отрабатывали их применение в заброшенном доме, а также на пустырях и стройках. Кроме того, подростки изготавливали и расклеивали листовки с оправданием терроризма. Уголовные дела объединены в одно производство. Один из подростков находится под домашним арестом, двое других заключены под стражу.