Суд оставил под арестом уроженца Чечни, подравшегося с бойцами ОМОН на акции 23 января

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей выходца из Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за драку с сотрудниками спецназа ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции об избрании Джумаеву меры пресечения в виде содержания под стражей, а жалобу его защиты оставил без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Джумаева до 23 марта.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что молодого человека задержали в Псковской области и допросили в качестве обвиняемого. Он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами.

Перед этим депутат Госдумы Адам Делимханов в своем видео в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить.