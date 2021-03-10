Неизвестные с оружием ограбили офис банка в Сухуме

СУХУМ, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестные ограбили в среду в центре Сухума дополнительный офис коммерческого банка "Амра-банк", сумма похищенных денег пока не оглашается, пострадавших нет. Об этом сообщил ТАСС источник в МВД республики.

"Ограбление допофиса "Амра-банка", расположенного на улице Аидгылара, произошло примерно в 12:20 мск. По словам очевидцев, в помещение забежали трое неизвестных в масках с оружием и унесли деньги, о какой сумме идет речь, пока неизвестно. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших это преступление, и их местонахождения", - сказал сотрудник МВД.

По словам собеседника агентства, пострадавших при нападении на офис нет, хотя грабители произвели несколько выстрелов, когда покидали банк.