В Рязанской области СК возбудил дело после похищения подростка

ТАСС, 10 марта. Следователи возбудили уголовное дело после похищения 17-летнего подростка в Скопинском районе Рязанской области, подозреваемый арестован. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительного сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (п. "а", "в", "г", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, 1 февраля 2021 года 30-летний житель Скопинского района Рязанской области со своим знакомым похитили 17-летнего подростка из мести его матери. Как уточняется в сообщении, мать подростка ранее обратилась в полицию, так как 30-летний мужчина угрожал убить ее сына. "Применяя насилие и угрожая похожим на пистолет предметом, подозреваемые заставили несовершеннолетнего сесть к ним в машину и вывезли в безлюдное место. После того, как подросток по требованию мужчин извинился за действия своей матери, его отпустили", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчине предъявлено обвинение в похищении подростка, он арестован. "Установлена личность соучастника преступления, им оказался 38-летний местный житель, в настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - отметили в региональном управлении СК.