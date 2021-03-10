Бывших руководителей колонии в Калмыкии осудили за избиение заключенных и взятку

ЭЛИСТА, 10 марта. /ТАСС/. Яшкульский районный суд в среду приговорил бывших начальника колонии строгого режима России по Калмыкии и его заместителя к 3,5 и 8,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий и получение взятки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Бывшие начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Калмыкии и его заместитель признаны виновными по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия"). Кроме того, экс-заместитель начальника учреждения признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере"). Суд назначил экс-начальнику исправительного учреждения наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима, а его экс-заместителю - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что замначальника ФКУ ИК-2 в 2017 году получил взятку в размере 479 тыс. рублей от осужденного за подготовку в суд документов, которые требовались для решения вопроса о его условно-досрочном освобождении. В мае 2017 года начальник колонии и его заместитель нанесли двум осужденным телесные повреждения, уточнили в пресс-службе ведомства.