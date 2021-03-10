Суд в Москве оштрафовал актрису Тарасову за участие в акции 23 января

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы в среду оштрафовал на 10 тыс. рублей актрису Аглаю Тарасову за участие в несанкционированной акции протеста 23 января в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Тарасову виновной по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил митинга, шествия или пикетирования). Ей назначено наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей", - сказали в суде.

По данной статье предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Аглая Тарасова известна по ролям в сериале "Интерны", фильмах "Лед" и "Лед-2". Она - дочь народной артистки РФ Ксении Раппопорт.