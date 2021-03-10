В Иванове задержали мужчину, укравшего у пенсионерки 4,4 млн рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в краже более 4,4 млн рублей у 80-летней жительницы Иванова. Об этом сообщила в среду пресс-служба полиции МВД РФ.

"О краже более 4 млн рублей сообщила сотрудникам полиции 80-летняя жительница Иванова. Правоохранители выяснили, что деньги она хранила в стиральной машине. Подозреваемый арестован и помещен в следственный изолятор. На момент ареста он не сознался, куда спрятал похищенные деньги", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, пенсионерка впустила в дом трех мужчин, продававших бытовую технику, они уговорили женщину купить за 35 тыс. рублей телевизор, газовую плиту, пылесос и микроволновую печь. Женщина взяла деньги из стиральной машинки, где хранила свои сбережения, а после ухода продавцов оттуда пропали 4 млн 440 тыс. рублей.

Как уточняется в сообщении полиции, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").