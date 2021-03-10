В Нижнекамске суд приговорил к шести годам колонии фигуранта дела о нападении на женщин

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Нижнекамска, ставшего фигурантом дела о нападении на женщин, к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

"Шесть лет лишения свободы в ИК строгого режима. Вопрос об апелляционном обжаловании приговора будет решаться после изучения судебного решения и протокола судебного заседания", - говорится в сообщении.

Ранее представитель гособвинения запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Как уточнили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства региона, итоговая квалификация действий мужчины предусматривается только по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), статья 117 УК РФ ("Истязание") исключена, по мнению суда, признак систематичности нанесения побоев отсутствует.

В июле 2020 года пресс-служба следственного управления СК РФ по республике сообщила, что в отношении мужчины возбуждены дела по статье "Хулиганство" и статье "Истязание". 1 июля 2020 года на улице Баки Урманче злоумышленник избил беременную женщину в присутствии пяти ее детей, а 3 июля в парке "Семья" он напал на еще одну беременную женщину.

В феврале 2021 года старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил ТАСС, что на судебном заседании подсудимый признал вину лишь по двум из четырех эпизодов хулиганства. Вину по статье об истязании мужчина не признал.

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