Двоих подростков в Сочи подозревают в изнасиловании девушки

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении двоих 16-летних подростков в Сочи, которые избили и изнасиловали девушку. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних подростков, подозреваемых в изнасиловании 28-летней приезжей (п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ), совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ) и хищении ее имущества (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Горное Лоо, потерпевшая была ранее не знакома злоумышленникам, они встретили случайную прохожую возле одного из домов. Подростки также избили девушку, чтобы подавить сопротивление с ее стороны и похитили из сумки девушки мобильные телефоны. Ранее подростки уже привлекались к уголовной ответственности.