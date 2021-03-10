{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Школы, детсады, отделения банков и две железнодорожные станции "заминированы" в Люберцах

Проводится проверка, все объекты осматривают кинологи

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" всех школ, детских садов, нескольких отделений банков и двух железнодорожных станций в подмосковных Люберцах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"От анонима поступила информация о "минировании" детских садов и школ, отделений "Почта-банка", Сбербанка, "Альфа-банка" и банка ВТБ. Также неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станциях Люберцы-1 и Люберцы-2", - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка, все объекты осматривают кинологи на наличие взрывных устройств. Источник не уточнил, проводилась ли эвакуация на время проверки.

Теги
Россия
Два человека погибли и двое пострадали при столкновении трех автомобилей в Сочи
Среди погибших - ребенок
Читать полностью