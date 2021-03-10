В отделе полиции в Петербурге умер задержанный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Задержанный умер в отделе полиции в Невском районе Санкт-Петербурга после того, как ему дважды вызывали медиков, по данному факту начата проверка для выяснения обстоятельств происшествия, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В присутствии бригады медработников в 11:15 мск мужчина скончался. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал представитель ведомства.

По данным полиции, 9 марта около двух часов ночи в полицию Невского района поступило сообщение, что в квартире дома на Союзном проспекте произошел конфликт. На место был отправлен наряд полиции, который задержал 56-летнего мужчину.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что он конфликтовал с хозяином квартиры, которую снимал в этом доме. Для составления протокола за мелкое хулиганство мужчину привезли в отдел и посадили в помещение для задержанных.

"По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо. Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации", - отметили в главке МВД. Однако утром мужчине опять стало плохо и ему вновь вызвали медиков, при которых он умер.