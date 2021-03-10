Уголовное дело возбудили после проверки частного дома престарелых в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после проверки прокуратурой частного пансионата для престарелых и инвалидов в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где содержались более 20 человек. Как сообщили в прокуратуре Петербурга, надзорное ведомство также подало иск в суд с требованием закрыть пансионат.

"Проверка прокуратуры показала, что приспособленные под палаты помещения, как и дом в целом, не отвечают противопожарным и санитарным требованиям, предъявляемым к учреждениям данного социального типа, имеется реальная угроза для жизни и здоровья пожилых граждан и инвалидов. <…> Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, пансионат "Долгожитель" находится в поселке Усть-Ижора на Социалистической улице. На момент проверки в нем находились 23 человека, которые не могли самостоятельно передвигаться.

Также прокуратура подала в суд иск с требованием прекратить работу пансионата. По данным ведомства, суд уже принял обеспечительные меры и приостановил работу учреждения до рассмотрения иска. Подопечных пансионата планируют перевести в другие социальные учреждения или передать родственникам.

По данным сайта пансионата, минимальная стоимость проживания в нем составляла 1,2 тыс. рублей в сутки.