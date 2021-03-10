Трое мужчин задержаны по обвинению в похищении жителя Подмосковья и требовании выкупа

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Следователи задержали троих обвиняемых в похищении жителя Подмосковья с требованием выкупа в размере до полумиллиона рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Ночью 28 февраля трое мужчин прибыли к месту жительства потерпевшего в один из домов по улице Сходненской деревни Путилково. Угрожая оружием, они схватили мужчину, против его воли посадили в автомобиль и отвезли в Балашиху", - сообщила Врадий.

Они удерживали 30-летнего потерпевшего в течение четырех дней в арендованной комнате. Под угрозой насилия похитители требовали передать им денежные средства в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Трое обвиняемых задержаны, следствие будет добиваться их ареста.