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СК проверяет информацию о насилии над ребенком в школе в Буйнакске

Сведения о преступлении распространились через социальные сети

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Следственные органы Дагестана проверяют сообщения о насилии над шестиклассником в Буйнакске, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"Проводится проверка сообщений, распространяемых в соцсетях, о совершении насилия над учеником шестого класса в одной из школ Буйнакска", - сообщил собеседник.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в спортзале одной из городских школ ученик подвергся сексуальному насилию.

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