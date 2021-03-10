Замначальника Смоленской таможни арестовали по делу о взяточничестве на 2 млн рублей

ТАСС, 10 марта. Суд по ходатайству следователей арестовал заместителя начальника Смоленской таможни и директора коммерческой фирмы в рамках уголовного дела о получении взятки в размере около 2 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В отношении заместителя начальника Смоленской таможни и директора коммерческой фирмы, обвиняемых в коррупционных преступлениях избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 марта заместителя начальника Смоленской таможни, а также генерального директора коммерческой организации задержали в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по статье "Получение взятки в особо крупном размере" и "Дача взятки в особо крупном размере".

По предварительным данным, гендиректор коммерческой компании организовал и оплатил проведение ремонтных работ в коттедже, где проживает замначальника Смоленской таможни, а также приобрел для нее бытовую технику на общую сумму не менее 2 млн рублей. За эти средства она оказывала общее покровительство фирме, содействуя оформлению импортных товаров.