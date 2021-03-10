Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства КНР в Берлине

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Мужчина по неизвестным пока причинам бросил несколько бутылок с зажигательной смесью на территорию посольства Китая в ФРГ. Как говорится в распространенном в среду сообщении правоохранительных органов Берлина, во время инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел рано утром - около 06:00 (08:00 мск) - в берлинском районе Митте. Сотрудники дипмиссии своими силами потушили огонь.

Служба безопасности посольства и прохожие задержали 42-летнего мужчину и передали его полицейским. Мотивы его действий неизвестны. Расследованием происшедшего занимается отдел по вопросам госбезопасности земельного ведомства по уголовным делам.