В Орловской области бывшего полицейского приговорили к 11 годам колонии

ОРЕЛ, 10 марта. /ТАСС/. Суд в Орловской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима бывшего полицейского за превышение должностных полномочий, незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Урицкий районный суд [Орловской области] вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного направления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Урицкому району. Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере"), ч. 4 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, осужденный, зная, что его знакомый злоупотребляет спиртными напитками и ранее привлекался к уголовной ответственности, убедил его инсценировать незаконное хранение наркотиков. "Осужденный передал мужчине наркотическое средство массой 1,18 грамма, а затем составил необходимые служебные документы об изъятии, пообещав назначение судом наказания, не связанного с лишением свободы. На основании сфальсифицированных документов в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере")", - уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил бывшего полицейского к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный не имеет права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года. Также его лишили специального звания "майор полиции". Приговор суда в законную силу не вступил.