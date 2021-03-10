В Астрахани задержали местного жителя по подозрению в создании экстремистской организации

ТАСС, 10 марта. Житель Астрахани подозревается в создании экстремистской организации, в которую он вовлекал местных жителей. В отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Следственными органами СК РФ по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 ("Организация экстремистского сообщества")", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов пресс-релиза, подозреваемый с 2020 года вовлекал сообщников на почве национальной ненависти. "Основной целью данного сообщества является подготовка и совершение преступлений экстремистской направленности по национальным признакам, совершение актов вандализма, нацеленных на осквернение памятников деятелей культуры Востока, а также распространение агитационных материалов, в том числе через социальные сети", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в ходе обысков в рамках расследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили ножи и пневматические пистолеты. "В рамках расследования уголовного дела проведено девять обысков, в ходе которых обнаружены ножи, топоры, пневматические пистолеты, противогазы, газовые баллоны и тактическая экипировка", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Ибрагима Могушкова.