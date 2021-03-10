{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Легковушка сбила пешехода в центре Москвы

Два человека госпитализированы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с такси на Люсиновской улице в центре Москвы, после чего одна из машин вылетела на тротуар, где сбила пешехода. В результате аварии два человека госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"После 18:00 на Люсиновской улице автомобиль "oyota столкнулся с такси, в результате чего его отбросило на тротуар, где он сбил пешехода. Водитель иномарки и пешеход доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Теги
Россия
В Астрахани задержали местного жителя по подозрению в создании экстремистской организации
Подозреваемый с прошлого года вовлекал сообщников на почве национальной ненависти
Читать полностью