В Петербурге выявили мошенников, продававших по завышенным ценам приборы против вирусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность компании, которая по завышенным ценам продавала пенсионерам приборы, якобы уничтожающие любые вирусы. Ущерб от деятельности мошенников составил более 1 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

"Оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России поведена масштабная серия обысков по делу о мошенничестве, связанном с продажей цифровых ионизаторов. Убеждая покупателей в чудодейственных свойствах прибора, якобы способного бороться с любыми вирусами, злоумышленники продавали их по цене, в разы превышающей себестоимость. Так, цена одного прибора в 2020 году составляла 15 тыс. рублей, в этом году такой же прибор реализовывали уже за 18 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только на территории Петербурга и Ленинградской области от противоправной деятельности группы пострадали более ста человек, а ущерб превысил 1 млн рублей. География деятельности мошенников распространялась еще на восемь регионов. Полицейские также установили офис компании, расположенный в Петербурге, откуда координировалась деятельность всей группы. Офис использовался и как склад продукции, там же велась вся бухгалтерская документация, проводились инструктажи по воздействию на потенциальных клиентов.

Как отметили СУ СК РФ по Ленинградской области, возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Задержали 15 человек, решается вопрос об избрании им меры пресечения.