В Казани задержали мужчину, выстрелившего в пассажира машины в ходе конфликта из-за ДТП

ТАСС, 10 марта. Один человек госпитализирован в результате конфликта из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на улице Короленко в Казани. Полиция задержала мужчину, который выстрелил из газового пистолета в пассажира попавшего в ДТП автомобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по городу.

"10 марта в 19:42 мск на Короленко, 21 произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai, под управлением водителя 1989 года рождения, и KIA, под управлением водителя 1984 года рождения. Между участниками ДТП возник конфликт. В результате знакомый водителя Hyundai выстрелил в пассажира автомобиля KIA из газового пистолета. Пострадавшего госпитализировали. Стрелявший задержан", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.