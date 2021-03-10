В Москве арестовали мужчину, заказавшего убийство бывшего зятя

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Хорошевский районный суд отправил в СИЗО жителя столицы, который заказал убийство своего бывшего зятя в Москве из-за того, что тот развелся с дочерью обвиняемого. Как уточнили ТАСС в суде, в рамках дела об убийстве арестованы также четверо исполнителей.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 мая избрана в отношении Кибальченко А. В., Осипова Р. И. и Филимончука В. В.", - сказала собеседница агентства. Арест в отношении еще двух фигурантов - Максима Енбекова и Владислава Мельникова - избран до той же даты.

Всем фигурантам предъявлено обвинение в совершении убийства (сопряженном с похищением человека), исполнителям дополнительно инкриминируется признак "из корыстных побуждений или по найму" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

6 марта представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что в Подмосковье были задержаны трое подозреваемых в похищении мужчины и заказном убийстве. По версии следствия, днем 4 марта вблизи жилого дома по улице Маршала Тухачевского в Москве четверо мужчин, применив электрошокер к потерпевшему 1977 года рождения, насильно посадили его в автомобиль, вывезли на территорию Московской области в Красногорск, где убили его. Сначала были задержаны заказчик и двое исполнителей убийства. Накануне были задержаны еще двое соучастников.

Как установило следствие, москвич заказал убийство своего бывшего зятя из-за развода с его дочерью, а также споров о порядке проживания и воспитания детей бывших супругов. По данным источника ТАСС, за убийство своего бывшего родственника мужчина заплатил $50 тыс.