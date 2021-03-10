Полицейский в Ленобласти спас двоих людей на пожаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудник полиции в Ленинградской области самостоятельно вынес из горящей квартиры двух человек и организовал эвакуацию жителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"7 марта 2021 года около пяти часов вечера в квартире, расположенной на третьем этаже одного из домов на улице Молодежной в деревне Большая Пустомержа, произошло возгорание. Еще до прибытия пожарных проживающий в этом же доме сотрудник ОМВД России по Кингисеппскому району Ленобласти, 53-летний майор полиции Богданов Андрей Александрович, самостоятельно вынес из задымленного помещения находившихся там в бессознательном состоянии граждан - 48-летнюю женщину и 56-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Кроме того, полицейский вместе с прибывшими к месту пожара сотрудниками патрульно-постовой службы организовали эвакуацию жителей подъезда.