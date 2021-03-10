Замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана подозревают в должностных преступлениях

КАЗАНЬ, 10 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана, его подозревают в совершении должностных преступлений. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС по Республике Татарстан заключило госконтракты с коммерческими организациями ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн рублей. Позже выяснилось, что, сговорившись с подозреваемым, представители вышеназванных организаций не исполнили условия контрактов и произвели работы с нарушением техзаданий, однако подозреваемый и другие неустановленные сотрудники МЧС по Республике Татарстан работы приняли.

"В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены", - говорится в сообщении. В настоящее время подозреваемый задержан.

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