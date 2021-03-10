Власти Румынии назвали причины пожара в больнице для пациентов с коронавирусом

БУХАРЕСТ, 10 марта. /ТАСС/. Контрольный корпус премьер-министра Румынии представил в среду результаты проверки обстоятельств пожара, произошедшего 29 января в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша и приведшего к гибели 20 человек.

"В ходе предварительной проверки был выявлен ряд факторов, сочетание которых привело к возникновению и распространению пожара, произошедшего 29 января в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша", - указывается в информации, размещенной на сайте правительства.

Среди причин указываются старая инфраструктура (сгоревший корпус был построен в 1953 году), недостаточно мощная электроустановка, неудовлетворительное наблюдение за пациентами, особенно в интервале с 01:00 до 05:00, отсутствие дымовых датчиков и наличие в корпусе электроаппаратов, не имевших медицинского назначения.

Контрольный корпус направил уголовный иск в Национальное управление по борьбе с коррупцией в связи с тем, что контракт на предоставление услуг по вмешательству в чрезвычайных ситуациях был заключен институтом с компанией, которая не имела разрешения от Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара, вспыхнувшего 29 января в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша, на месте погибли пять человек, позднее в других больницах умерли еще около 15 эвакуированных пациентов. Институт - одна из крупнейших румынских больниц, в которых проходят лечение заразившиеся коронавирусом. Президент Румынии Клаус Йоханнис, посетивший институт после трагедии, потребовал реформирования всей системы здравоохранения страны.