В Москве участились факты мошенничества при покупке электронных билетов на стендап-шоу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Несколько заявлений поступили в последние дни в полицию Москвы с жалобами на сайт comedy-standup.ru, на котором предлагают якобы приобрести билеты на стендап-шоу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полиция проводит проверку по факту хищений с банковских карт при покупке билетов на этом сайте.

"Всего за несколько дней в полицию обратились три человека, которые стали жертвами мошенников при покупке билетов на сайте comedy-standup.ru. Они выбирали выступление комиков, которое хотели посетить, оплатили билеты и остались без денег и без билетов, так как сайт оказался фишинговым", - сказал источник.

По его словам, один билет на этом сайте стоит от 2 490 рублей. Пострадавшие заходили в раздел покупки билетов и заполняли данные карты, в том числе вводили код безопасности и получали СМС-сообщение с кодом подтверждения оплаты. Сразу после этого страница оплаты автоматически обновлялась и приходило повторное СМС-оповещение с новым кодом подтверждения оплаты. После введения нового кода у покупателей повторно списывались деньги. Один из пострадавших таким образом успел перевести более 51 тыс. рублей. При этом им звонил неизвестный и пояснял, что произошло ошибочное двойное списание, а для возврата денег нужно написать в службу поддержки сайта, указав номер заказа для возврата денег.