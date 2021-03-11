После гибели троих детей при пожаре в селе на Сахалине возбудили второе уголовное дело

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело после гибели троих детей при пожаре в селе Красногорск на юге Сахалина. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Пожар произошел 9 марта в квартире, расположенной на первом этаже трехэтажного жилого дома. Пожарный расчет прибыл через пять минут после вызова и быстро потушил возгорание. В результате возгорания погибли трое детей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики Томаринского района своих обязанностей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ - халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - рассказали в пресс-службе.

По информации следователей, в ходе расследования первого уголовного дела установлено, что в день трагедии 26-летняя женщина ушла из дома, оставив в квартире на длительное время без присмотра трех малолетних детей в возрасте одного года, трех и четырех лет. До сентября 2020 года женщина состояла на профилактическом учете в органах опеки и попечительства. Кроме того, она лишена родительских прав в отношении еще трех несовершеннолетних детей, воспитанием которых не занимается. Она не работает, трудоустроиться не пытается.

В администрации Томаринского района ТАСС рассказали, что семья жила только на пособие. Муниципалитет взял на себя расходы на похороны детей. Кроме того, матери окажут финансовую помощь.